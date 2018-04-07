رئيس الأركان يتفقّد الكلية الحربية في الفياضية

الخميس, 26 نيسان 2018

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، الكلية الحربية في الفياضية، حيث التقى قائد الكلية العميد الركن جورج حايك والضباط، واجتمع بالتلامذة الضباط وزوّدهم التوجيهات اللازمة، ثمّ جال في أقسامها واطّلع على سير العمل فيها.

وأكدّ رئيس الأركان أنّ الجيوش تُقاس بكليّاتها ومدارسها، وأن قيادة الكلية تعمل من دون كلل لضمان وجود جيش عصري يراعي الأخلاق الوطنية والتطوّر العلمي والثقافي. مشدّداً على أن الثّبات على القواعد والتقاليد العسكرية، سيُبقي المؤسسة العسكرية الحافظة لأمن البلاد واستقرارها، والحامية للكرامة الوطنية.

ودعا اللواء الركن ملّاك إلى تنفيذ المهمّات خلال الانتخابات النيابية المقبلة بأقصى درجات الجهوزية والانضباط والحرفية العالية.