رئيس الأركان يتفقّد دورات تدريب العسكريين الإناث في الفياضية واليرزة

الثلاثاء, 24 تموز 2018

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ظهر اليوم، مكان إقامة دورة تدريب العسكريين الإناث في كل من ثكنة شكري غانم – الفياضية ومقر عام الجيش – اليرزة، حيث اطلع على حسن سير البرامج التعليمية المنفذة. وقد أكّد اللواء الركن ملّاك الدور المهم والفاعل الذي تؤديه العسكري الأنثى في مختلف قطع الجيش ووحداته، سواء الإدارية أو العملانية، مشدداً على أن تطوير دور المرأة ينطلق من الأنموذج الذي تقدمه المؤسسة العسكرية. كما تفقّد التحضيرات لإقامة العرض العسكري بمناسبة عيد الجيش في ملعب الثكنة المذكورة أعلاه.