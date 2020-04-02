رئيس الأركان يتفقّد عدداً من الوحدات المنتشرة في منطقة الجنوب

الأربعاء, 24 حزيران 2020

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة كل من منطقة الجنوب ولواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب، وفوج التدخل الثاني في الزهراني، حيث التقى قادة الوحدات المنتشرة، واستمع إلى إيجاز عن الأوضاع العملانية والإجراءات الميدانية المتخذة لحفظ الاستقرار، كما نوّه بأداء العسكريين في ضبط الأمن بقطاع المسؤولية. واجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وشدّد اللواء الركن العرم على ضرورة تحلي العناصر باليقظة والمسؤولية ومحافظتهم على التدريب المستمرّ لأن دقة المرحلة تتطلب البقاء على جهوزية تامة، مؤكداً أن مهمتهم عنوانها حماية الشرعية المتمثلة في حماية المواطنين والحفاظ على المؤسسات الرسمية والخاصة والذود عن أرض الوطن.

وختم أن القيادة حريصة على حقوق العسكريين وعائلاتهم، وأنها لن تألو جهداً لتحسين ظروفهم المعيشية قدر الإمكان.