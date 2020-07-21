رئيس الأركان يتفقّد عدداً من الوحدات المنتشرة في منطقة الشمال

الجمعة, 24 تموز 2020

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة كل من القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود وفوج الحدود البرية الأول في شدرا، لواء المشاة الثاني ومعهد تدريب الأفراد في عرمان، حيث التقى الضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون، واستمع إلى إيجاز عن الأوضاع العملانية والإجراءات الميدانية المتخذة لضبط الحدود ومكافحة التهريب.

واعتبر أن حساسية المرحلة الراهنة تتطلب من الجيش المزيد من الجهد والتعب والسهر والتضحية ليكون قادراً على التصدي لأي اعتداء من قبل العدو الإسرائيلي أو أي عمل إرهابي أو أمني. كما أكّد أن المؤسسة العسكرية متمسّكة بثوابتها وأنه لا يمكن الخلاص من هذه الظروف الحرجة إلا بوقوف جميع اللبنانيين صفّاً واحداً إلى جانب الدولة ومؤسساتها.

وأشار رئيس الأركان إلى أن تضحيات العسكريين حفظت أرواح المواطنين وأرزاقهم ومؤسسات الدولة، وختم متوجّهاً إلى العسكريين: "أنتم صمام الأمان وسند المواطن وأمله، وبعملكم هذا تحافظون على كيان الدولة وديمومتها واستقرارها".