رئيس الأركان يتفقّد فوج التدخل الرابع

الأربعاء, 08 أيار 2019

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم، قيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب ـــــ بيروت، حيث جال في أقسامه، واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها الفوج في قطاع مسؤوليته وحاجاته والصعوبات التي يواجهها، والتقى الضباط والعسكريين وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة. كما أثنى على جهودهم، كونهم مسؤولين عن قطاع حساس في العاصمة بيروت، التي يوليها الجيش أهمية مطلقة.

واعتبر رئيس الأركان أن الأمن في لبنان مضبوط بشكل تام، وهو يمثّل الدعامة التي يقوم عليها الوطن، وعصب الاقتصاد والشريان الذي يمدّه بالقوة والنموّ، فبانعدام الأمن يتدهور الاقتصاد، وتهتزّ هيبة الدولة. وأكّد ضرورة بقاء العسكريين على أهبة الاستعداد لمواكبة المرحلة الدقيقة والأوضاع الحرجة التي تمرّ بها البلاد، ومواجهة نوايا العدو الإسرائيلي وأطماعه في ثروات لبنان، ومخططات الإرهاب لبثّ الفتنة والخراب في النسيج الاجتماعي اللبناني. ولفت إلى أن تضحيات الضباط والعسكريين، لا سيما الشهداء والجرحى ، لا تقاس بالمعايير المادية، مشيراً إلى أن حقوقهم مقدّسة وستبقى دائماً في صلب أولويات القيادة.

وبعد ذلك انتقل اللواء الركن العرم إلى مركز التدريب التابع للفوج في منطقة السمرلاند، حيث اطّلع على النشاطات التدريبية المنفّذة بهدف رفع مستوى الاحتراف والجهوزية في الوحدات القتالية.