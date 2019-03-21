رئيس الأركان يتفقّد فوج المغاوير

الخميس, 29 آب 2019

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم فوج المغاوير في روميه، حيث جال في أقسامه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها الفوج وحاجاته والصعوبات التي يواجهها، والتقى الضباط والعسكريين وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة.

ونفّذ عسكريو الفوج مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة تحاكي مواجهة عناصر إرهابية والقضاء عليها.

وقد أثنى اللواء الركن العرم على المستوى القتالي المرتفع لعسكريي الفوج الذي يشكل منذ نشأته قبضة الجيش الحديدية، فقد خاض أشرس المعارك على امتداد الوطن. وشدّد على تكثيف الجهود والتدابير لطمأنة المواطنين ومكافحة الجرائم على أنواعها، إلى جانب مواصلة التدريب النوعي والاحترافي.

وأضاف بأنّ الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة بفضل جهوزية الوحدات العسكرية وتضحياتها المتواصلة في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب والعابثين بالاستقرار، مشيراً إلى أنَّ الاعتداء الإسرائيلي الذي حصل مؤخراً يؤكد أكثر من أي وقت مضى عدوانية هذا الكيان المجرم.