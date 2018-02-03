رئيس الأركان يتفقّد فوج الهندسة ومديرية الهندسة

الأربعاء, 30 أيار 2018

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك فوج الهندسة في الوروار ومديرية الهندسة في كفرشيما، حيث اطّلع على سير العمل في أقسامهما وعلى أوضاعهما اللوجستية والإدارية، واجتمع بالضباط والعسكريين ناقلاً إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد أثنى اللواء الركن ملّاك على العمل الدائم والمستمر الذي تقوم به الوحدتان في السلم والحرب، وأثره في حفظ حياة المواطنين، وشدّد على أهميّة التدريب لتطوير أداء العسكريين، مؤكّداً أنّ الأمن مضبوط في الداخل وعلى امتداد الحدود بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها الجيش. وختم داعياً العسكريين إلى التحلّي بالانضباط والمناقبيّة، ومتابعة تطوير قدراتهم العلميّة ورفع مستوى الكفاءة والجهوزيّة.