رئيس الأركان يتفقّد قيادة القوات الجوية في عين الرمانة وقاعدة بيروت الجوية

الأربعاء, 18 تموز 2018

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، قيادة القوات الجوية في عين الرمانة، وقاعدة بيروت الجوية، حيث جال في أقسامهما واطّلع على سير العمل فيهما، وعلى المهمات التدريبية والعملانية التي تتولاها قاعدة بيروت الجوية. واجتمع بالضباط والعسكريين ناقلاً إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد نوّه اللواء ملّاك بالجهود والتضحيات التي يبذلها الضباط والعسكريون في مختلف الوحدات، وتحديداً القوات الجوية التي تقوم بواجباتها بدقّة عالية. وأشار رئيس الأركان إلى أنّ الجيش مستمر في تنفيذ مهماته لصون الاستقرار وملاحقة المخلّين بالأمن. كما شدد على أهمية التدريب والانضباط في تطوير قدرات الجيش ورفع مستوى احترافه. وختم داعياً العسكريين إلى الاستثمار الأقصى للعتاد المتوافر وصيانته باستمرار والحفاظ على جهوزيته.