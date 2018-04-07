رئيس الأركان يتفقّد وحدات وأجهزة منتشرة في اليرزة

الأربعاء, 18 نيسان 2018

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك عدداً من الوحدات والأجهزة التابعة لأركان قيادة الجيش ومديرية المخابرات، المنتشرة في محيط وزارة الدفاع الوطني – اليرزة، حيث اطلع على سير العمل في أقسامها وعلى أوضاعها اللوجستية والإدارية، واجتمع بالضباط والعسكريين ناقلاً إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد أثنى اللواء الركن ملّاك على الإنجازات التي تحققها هذه الوحدات والأجهزة، مؤكداً أن مهماتها لا تقل أهمية عن مهمات الوحدات القتالية المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية. وختم داعياً العسكريين إلى الحفاظ على أعلى درجات المناقبية والانضباط، وإلى مزيد من الجهد لرفع مستوى الكفاءة والجهوزية.