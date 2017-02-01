رئيس مجلس الوزراء يتفقّد غرفة عمليات القيادة في وزارة الدفاع الوطني

الاثنين, 31 كانون الأول 2018

تفقّد دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري يرافقه وزير الدفاع المهندس يعقوب الصراف غرفة عمليات القيادة في وزارة الدفاع، حيث كان في استقبالهما قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط.

واطّلع الحريري على التدابير الأمنية التي تتخذها المؤسسة العسكرية لحفظ الأمن ليلة رأس السنة على جميع الأراضي اللبنانية، منوّهاً بالجهود التي تقوم بها عناصر الجيش وباقي الأجهزة الأمنية لمواكبة هذه الليلة.

واعتبر الحريري أنّ أمن البلد واستقراره هما الأساس مؤكِّداً أنّ الاستثمار في الأمن هو ركيزة صلبة، وختم قائلاً: "التحدّيات كبيرة لكنّكم على قدر المسؤولية".