ردّ المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني على ما تناوله بعض المواقع الإلكترونية

الجمعة, 16 حزيران 2017

ردّ المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف على ما تناوله موقع إلكتروني حول تعويض مالي لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول من وزارة الدفاع، وأوضح المكتب الإعلامي أنّ الوزير رفول وبصفته وكيلاً عن السيد الياس الهواش تقدم بدعوى قضائية مطالباً ببدل عن "إشغال وترميم" بناء في منطقة الكفور شغله الجيش اللبناني دون مسوغ قانوني من العام 1994، وبقي فيه حتى العام 2005.

وبنتيجة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة في جبل لبنان، صدر الحكم رقم 4/2011 قضى بإلزام الدولة اللبنانية – وزارة الدفاع الوطني بدفع تعويض عن إشغال الجيش لهذا العقار، وعن الأضرار اللاحقة به نتيجة هذا الإشغال. وقد سلك الملف الطرق القانونية النافذة وانتهى بمصالحة لمصلحة وزارة الدفاع الوطني، تنازل فيها الوزير رفول عن جزء من قيمة الحكم القضائي والذي رسى بنتيجته على مبلغ 444900 دولار أميركي، علماً أن هذا الملف وكسائر الملفات سلك طريق نقل إعتماد من الإحتياطي الإلزامي للموازنة بموجب مرسوم.

هذا ويستكمل الملف إجراءاته القانونية ليصار إلى دفع حقوق صاحب العلاقة المكتسبة بموجب الحكم والمصالحة الموافق عليها اصولاً من هيئة القضايا في وزارة العدل، حيث سيدفع من وزارة المالية وليس من وزارة الدفاع. إلى ذلك استغرب المكتب الإعلامي لوزير الدفاع إصرار بعض المواقع الإلكترونية على فبركة روايات لا أساس لها من الصحة، وبث أخبار تهدف إلى التشكيك بعمل وزارة الدفاع وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية. وإذ حذّر من الإستمرار في اختلاق الأكاذيب ونشرها، دعا المكتب الإعلامي إلى تحييد المؤسسة العسكرية عن التحليلات والفبركات الإعلامية وعدم إقحامها في زواريب السياسة، وتركها تعمل، إذ إنّ أمام الجيش اللبناني مهمات جسيمة، ليس أقلها مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والإستقرار وحماية الحدود. وأكّد المكتب الإعلامي أنّ وزارة الدفاع سوف تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يتعرض لها ومن يختلق الأكاذيب والإفتراءات التي تسيء لها ولعملها.