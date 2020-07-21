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ركائم لصالح الجيش لعام 2020
مناقصة عامة
1- الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع في 23 /9/ 2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة-مصلحةالعتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:
ركائم لصالح الجيش لعام 2020.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 12/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 21 /8/ 2020.
2- الساعة الحادية عشرة من نهار الأربعاء الواقع في 23 /9/ 2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامةللإدارة- مصلحةالعتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:
إطارات لصالح الجيش لعام 2020.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 13/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 21 /8/ 2020.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتري الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.