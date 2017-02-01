ريسيتال ميلادي تكريمي لأبناء العسكريين الشهداء في قاعة العماد نجيم في اليرزة

السبت, 15 كانون الأول 2018

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بالعميد الإداري حسن الخطيب، أقامت مدرسة الإليزه – الحازمية في قاعة العماد نجيم في اليرزة، رسيتالاً ميلادياً تكريماً لأبناء العسكريين الشهداء تخلّله نشاطات متنوعة وتوزيع هدايا على الأطفال وقد ألقى العميد الخطيب كلمة ترحيبية هنأ فيها أبناء الشهداء لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد وفاء المؤسسة العسكرية لتضحيات شهدائها وعائلاتهم. كما سلم كتاب شكر موجه من قيادة الجيش إلى إدارة المدرسة المذكورة.