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Published by lebarmy1 on سبت, 01/06/2018 - 12:07
توفيت السيدة لوريس توفيق حاطوم زوجة الرائد الإداري المتقاعد المتوفي باخوس سعد من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة لوريس توفيق حاطوم زوجة الرائد الإداري المتقاعد المتوفي باخوس سعد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 /1/ 2018 الساعة 12.00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس- الزوق القبيات- عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 8 /1/ 2018 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة لورد- فرن الشباك.
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Date:
السبت, يناير 6, 2018