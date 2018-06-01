توفيت السيدة لوريس توفيق حاطوم زوجة الرائد الإداري المتقاعد المتوفي باخوس سعد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 /1/ 2018 الساعة 12.00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس- الزوق القبيات- عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 8 /1/ 2018 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة لورد- فرن الشباك.