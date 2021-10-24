توفيت ميلاده مرعي زوجة الرائد المتقاعد التوفي ولف عاصي ووالدة العميد الإداري المتقاعد سليم عاصي كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 10 / 2021 الساعة 15,00 في كنيسة مار جرجس – الشياح، وتوارى الثرى في مدافن العائلة – مار مطانيوس البداوى – الحدث.

تقبل التعازي قبل الدفن في الكنيسة المذكورة أعلاه إبتداءً من الساعة 14,00 أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد سليم علصي على رقم الهاتف: 03/563150.