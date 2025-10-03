- En
Published on جمعة, 10/03/2025
توفيت السيدة يولا نقولا زوجة الرائد المتقاعد جوزف نقولا (۸٥۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ الساعة ١٢,٣٠ في كنيسة سيدة الحماية للروم الملكيين الكاثوليك - سن الفيل. ثم ينقل الجثمان إلى بلده الخريبة - الشوف حيث تقام صلاة البخور الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار جرجس، وتوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية وقت الدفن في صالون كنيسة سيدة الحماية، كما تقبل التعازي بعد صلاة البخور في دار العائلة - قرب كنيسة مار جرجس - الخريبة لغاية الساعة ۱۸,۰۰، أو عبر الإتصال بالرائد المتقاعد جوزف نقولا على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٤٥٤٩٧.
