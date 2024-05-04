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Published by lebarmy2 on جمعة, 04/05/2024 - 18:28
توفيت السيدة ثناء البعيني زوجة الرائد المتقاعد جوزيف طنوس (٢٠٠٢٠٠٣٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ثناء البعيني زوجة الرائد المتقاعد جوزيف طنوس (٢٠٠٢٠٠٣٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس – الجديدة – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة – جبيل، أو عبر الاتصال بالرائد المتقاعد جوزيف طنوس على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٣٠٢٤٣٠.
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Date:
الجمعة, أبريل 5, 2024