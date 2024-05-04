توفيت السيدة ثناء البعيني زوجة الرائد المتقاعد جوزيف طنوس (٢٠٠٢٠٠٣٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس – الجديدة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة – جبيل، أو عبر الاتصال بالرائد المتقاعد جوزيف طنوس على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٣٠٢٤٣٠.