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Published by lebarmy13 on اثنين, 01/20/2020 - 11:54
توفيت زوجة الرائد المتقاعد حسن غزيل من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت زوجة الرائد المتقاعد حسن غزيل من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2020 عقب صلاة العصر في جبانة بلدة برجا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 20 / 1 / 2020 في قاعة الوالدين – برجا وبتاريخ 21 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جامع الإمام علي بن أبي طالب – الطريق الجديدة – قاعة الخليفة أبو بكر الصديق.
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Date:
الاثنين, يناير 20, 2020