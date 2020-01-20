توفيت زوجة الرائد المتقاعد حسن غزيل من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2020 عقب صلاة العصر في جبانة بلدة برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 20 / 1 / 2020 في قاعة الوالدين – برجا وبتاريخ 21 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جامع الإمام علي بن أبي طالب – الطريق الجديدة – قاعة الخليفة أبو بكر الصديق.