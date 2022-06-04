توفيت السيدة لوريس جعجع زوجة الرائد المتقاعد سميح عبدالله من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 4 / 2022 الساعة 15,00 في كنيسة القديسة فوقا – غادير – جونيه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخي 9 و 10 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه، أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:

عصام جعجع ( شقيق الفقيدة): 03/627555.

سيمون جعجع ( شقيق الفقيدة): 03/997300.