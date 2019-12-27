توفيت الحاجة ليلى محمد كنعان زوجة الرائد المتقاعد سمير الكريدلي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 /12 / 2019 عند صلاة العصر في جامع الشهداء- صيدا وتوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة.

تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في منزل زوجها – الهلالية - بناية عدنان الحريري وبعد الدفن وبتاريخي 29 و 30 / 12/ 2019 للرجال والنساء إبتداءً من صلاة العصر ولغاية صلاة العشاء في قاعة مسجد الحريري ( رقم هاتف الرائد المتقاعد سمير الكريدلي: 789533 / 03)