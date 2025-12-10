Published by lebarmy5 on أربعاء, 12/10/2025 - 08:13

توفيت السيدة جورجيت جان فيليبي زوجة العقيد الطيار المتقاعد المتوفي ايلي صليبا (٥٧٠٠٢٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۱۰ الساعة ۱۳,۰۰ في كنيسة القديس ديميتريوس مار متر الأشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ۱۳,۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ اعتبارُا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

