توفيت السيدة جورجيت جان فيليبي زوجة العقيد الطيار المتقاعد المتوفي ايلي صليبا (٥٧٠٠٢٢) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۱۰ الساعة ۱۳,۰۰ في كنيسة القديس ديميتريوس مار متر الأشرفية.

تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ۱۳,۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ اعتبارُا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.