Published by lebarmy3 on اثنين, 11/02/2020 - 20:56

توفيت السيدة ماري الشامي زوجة العقيد المتوفي انطوان ضاهر ووالدة الرائد المتقاعد نديم ضاهر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 11 / 2020 الساعة 12.30 في كنيسة سيدة المغارة - عوكر - حارة البلانة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالرائد المتقاعد نديم ضاهر على رقم الهاتف: 03/110210 ،  أو بإبنة الفقيدة السيدة رنده ضاهر على رقم الهاتف: 03/551114.

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Date: 
الاثنين, نوفمبر 2, 2020