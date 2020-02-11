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Published by lebarmy3 on اثنين, 11/02/2020 - 20:56
توفيت السيدة ماري الشامي زوجة العقيد المتوفي انطوان ضاهر ووالدة الرائد المتقاعد نديم ضاهر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ماري الشامي زوجة العقيد المتوفي انطوان ضاهر ووالدة الرائد المتقاعد نديم ضاهر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 11 / 2020 الساعة 12.30 في كنيسة سيدة المغارة - عوكر - حارة البلانة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالرائد المتقاعد نديم ضاهر على رقم الهاتف: 03/110210 ، أو بإبنة الفقيدة السيدة رنده ضاهر على رقم الهاتف: 03/551114.
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Date:
الاثنين, نوفمبر 2, 2020