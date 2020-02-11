توفيت السيدة ماري الشامي زوجة العقيد المتوفي انطوان ضاهر ووالدة الرائد المتقاعد نديم ضاهر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 11 / 2020 الساعة 12.30 في كنيسة سيدة المغارة - عوكر - حارة البلانة.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالرائد المتقاعد نديم ضاهر على رقم الهاتف: 03/110210 ، أو بإبنة الفقيدة السيدة رنده ضاهر على رقم الهاتف: 03/551114.