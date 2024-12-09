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Published by lebarmy12 on خميس, 09/12/2024 - 18:49
توفيت السيدة سلوى ناصيف صبّاح زوجة العميد الإداري المتقاعد ميشال عطا الله (۷۰۰۰٦۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار مخايل - نابيه - المتن.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۹/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ۲٠٢٤/٩/١٤ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٠٨٨٧٧.
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Date:
الخميس, سبتمبر 12, 2024