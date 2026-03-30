توفيت السيدة حلا سرحال زوجة العميد الركن الإداري المتقاعد يوسف سرحال (۸۳۰۲۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۳۰ الساعة ۱۳.۰۰ في جبانة بلدة دلهون - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة (حي القلعة)، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٦/١٥٢٥٤٤.