توفيت السيدة اوديت حوا زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد جوزيف غصن (680003) من ضباط الجيش اللبناني .

يقام المأتم بتاريخ 2 / 8 / 2023 الساعة 11,30 في كنيسة القديسة تيريز الطفل يسوع – المنصورية (بيت مري).

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10,00 وبتاريخ 3/ 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه