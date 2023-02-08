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Published by lebarmy12 on أربعاء, 08/02/2023 - 08:13
توفيت السيدة اوديت حوا زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد جوزيف غصن (680003) من ضباط الجيش اللبناني .
توفيت السيدة اوديت حوا زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد جوزيف غصن (680003) من ضباط الجيش اللبناني .
يقام المأتم بتاريخ 2 / 8 / 2023 الساعة 11,30 في كنيسة القديسة تيريز الطفل يسوع – المنصورية (بيت مري).
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10,00 وبتاريخ 3/ 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 1, 2023