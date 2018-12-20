توفيت السيدة أوديت بردويل زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد سيمون القسيس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2018 الساعة 14.00 في كنيسة مار نوهرا تحويطة النهر – فرن الشباك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.