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Published by lebarmy12 on جمعة, 12/21/2018 - 12:58
توفيت السيدة أوديت بردويل زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد سيمون القسيس من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أوديت بردويل زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد سيمون القسيس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2018 الساعة 14.00 في كنيسة مار نوهرا تحويطة النهر – فرن الشباك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, ديسمبر 20, 2018