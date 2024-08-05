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Published by lebarmy12 on أربعاء, 05/08/2024 - 22:34
توفيت السيدة رولان زحلان زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد نهاد ذبيان (٧٥٠٠٩٧) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة رولان زحلان زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد نهاد ذبيان (٧٥٠٠٩٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٩ الساعة ١٢:٠٠ في نيحا الشوف-موقف البلدة.
تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ في دار الطائفة الدرزية فردان ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٢:٠٠ في موقف البلدة ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة آل رضوان-عاليه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الطيار المتقاعد نهاد ذبيان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٢١٦٢١.
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Date:
الأربعاء, مايو 8, 2024