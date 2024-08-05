توفيت السيدة رولان زحلان زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد نهاد ذبيان (٧٥٠٠٩٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٩ الساعة ١٢:٠٠ في نيحا الشوف-موقف البلدة.

تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ في دار الطائفة الدرزية فردان ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٢:٠٠ في موقف البلدة ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة آل رضوان-عاليه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الطيار المتقاعد نهاد ذبيان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٢١٦٢١.