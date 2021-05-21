Published by lebarmy12 on سبت, 05/22/2021 - 06:54

توفيت السيدة غادة محمد أبو الحسن زوجة العميد الركن المتقاعد أنور البعيني من ضباط الجيش اللبناني.

يصلى على جثمانها الطاهر بتاريخ 22 / 5 / 2021 الساعة 12,00 في دار البعيني – مزرعة الشوف.

تقبل التعازي بتاريخ 22 / 5 / 2021 بعد الدفن إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في دار آل البعيني، وبتاريخ 29 / 5 / 2021 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في الخلية الإجتماعية في بتخنيه، كما يمكن الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

  • زوجها العميد الركن المتقاعد أنور البعيني: 03/387678.
  • إبنها السيد أدهم: 03/003030.
  • إبنها السيد طارق: 03/334003.
  • إبنتها السيدة ليلى: 00/971528275647.
  • صهرها السيد رامي أبو حسن: 00/97509119339.
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Date: 
الجمعة, مايو 21, 2021