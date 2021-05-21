توفيت السيدة غادة محمد أبو الحسن زوجة العميد الركن المتقاعد أنور البعيني من ضباط الجيش اللبناني.

يصلى على جثمانها الطاهر بتاريخ 22 / 5 / 2021 الساعة 12,00 في دار البعيني – مزرعة الشوف.

تقبل التعازي بتاريخ 22 / 5 / 2021 بعد الدفن إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في دار آل البعيني، وبتاريخ 29 / 5 / 2021 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في الخلية الإجتماعية في بتخنيه، كما يمكن الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: