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Published by lebarmy2 on خميس, 05/19/2022 - 13:39
توفيت السيدة ليلى عضوم زوجة العميد الركن المتقاعد احمد حسين علي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2022 عند صلاة العصر في جبانة بلدة حصروت – الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن في قاعة محمد علي الخطيب الكائنة في بلدة حصروت وبتاريخ 20 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في البلدة المذكورة وبتاريخ 21 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة راديسون بلو – سنتر دون – الطابق الأول، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد احمد حسين علي رقم الهاتف: 03/758457.
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Date:
الخميس, مايو 19, 2022