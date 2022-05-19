توفيت السيدة ليلى عضوم زوجة العميد الركن المتقاعد احمد حسين علي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2022 عند صلاة العصر في جبانة بلدة حصروت – الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن في قاعة محمد علي الخطيب الكائنة في بلدة حصروت وبتاريخ 20 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في البلدة المذكورة وبتاريخ 21 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة راديسون بلو – سنتر دون – الطابق الأول، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد احمد حسين علي رقم الهاتف: 03/758457.