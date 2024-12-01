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Published by lebarmy3 on جمعة, 01/12/2024 - 20:23
توفيت السيدة مهجة جميل روضة البلح زوجة العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الأحمدية (710066) من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة مهجة جميل روضة البلح زوجة العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الأحمدية (710066) من ضبّاط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 1 / 2024 الساعة 11.00 في مركز الرابطة الخيرية الإجتماعية - صوفر.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 14 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 16.00 في مركز الرابطة المذكورة أعلاه وبتاريخ 15 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في دار الطائفة الدرزية - بيروت.
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Date:
الجمعة, يناير 12, 2024