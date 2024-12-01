توفيت السيدة مهجة جميل روضة البلح زوجة العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الأحمدية (710066) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 1 / 2024 الساعة 11.00 في مركز الرابطة الخيرية الإجتماعية - صوفر.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 14 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 16.00 في مركز الرابطة المذكورة أعلاه وبتاريخ 15 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في دار الطائفة الدرزية - بيروت.