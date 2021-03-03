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Published by lebarmy3 on أربعاء, 03/03/2021 - 22:11
توفيت السيدة فيوليت جبران الخوري زوجة العميد الركن المتقاعد المتوفّى جيل بستاني من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فيوليت جبران الخوري زوجة العميد الركن المتقاعد المتوفّى جيل بستاني من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 4 / 3 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة مار يوسف - الدبيّة.
تُقبل التعازي عبر الإتصال بأولاد الفقيدة على أرقام الهواتف التالية:
السيد غازي: 03/272233.
السيد غسان: 03/950409.
السيد فؤاد: 03/633413.
السيدة جيهان: 03/972929.
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Date:
الأربعاء, مارس 3, 2021