توفيت السيدة فيوليت جبران الخوري زوجة العميد الركن المتقاعد المتوفّى جيل بستاني من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 4 / 3 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة مار يوسف - الدبيّة.

تُقبل التعازي عبر الإتصال بأولاد الفقيدة على أرقام الهواتف التالية:

السيد غازي: 03/272233.

السيد غسان: 03/950409.

السيد فؤاد: 03/633413.

السيدة جيهان: 03/972929.