Published by lebarmy3 on أربعاء, 03/03/2021 - 22:11

توفيت السيدة فيوليت جبران الخوري زوجة العميد الركن المتقاعد المتوفّى جيل بستاني من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 4 / 3 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة مار يوسف - الدبيّة.
تُقبل التعازي عبر الإتصال بأولاد الفقيدة على أرقام الهواتف التالية:
السيد غازي: 03/272233.
السيد غسان: 03/950409.
السيد فؤاد: 03/633413.
السيدة جيهان: 03/972929.

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Date: 
الأربعاء, مارس 3, 2021