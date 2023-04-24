توفيت السيدة لولا عون زوجة العميد الركن المتقاعد انطوان الخوري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة النجاة – الجمهور (خلف كاليري متى) وتوارى الثرى في مدافن العائلة حارة الست.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار ميخائيل – حار الست، وبتاريخ 27 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – الجمهور، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:243786 /03.