توفيت السيدة ريا بنايوتي لامبسوس زوجة العميد الركن المتقاعد جورج أبو خاطر (۸۲۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة دير مار الياس الطوق - زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة دخول السيدة للروم الأرثوذكس - الأشرفية.