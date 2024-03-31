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Published by lebarmy3 on أحد, 03/31/2024 - 19:58
توفيت السيدة ريا بنايوتي لامبسوس زوجة العميد الركن المتقاعد جورج أبو خاطر (۸۲۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ريا بنايوتي لامبسوس زوجة العميد الركن المتقاعد جورج أبو خاطر (۸۲۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة دير مار الياس الطوق - زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة دخول السيدة للروم الأرثوذكس - الأشرفية.
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Date:
الأحد, مارس 31, 2024