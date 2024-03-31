Published by lebarmy3 on أحد, 03/31/2024 - 19:58

توفيت السيدة ريا بنايوتي لامبسوس زوجة العميد الركن المتقاعد جورج أبو خاطر (۸۲۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة دير مار الياس الطوق - زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة دخول السيدة للروم الأرثوذكس - الأشرفية.

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Date: 
الأحد, مارس 31, 2024