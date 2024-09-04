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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/09/2024 - 08:08
توفيت السيدة فيكتورين يوسف حرفوش زوجة العميد الركن المتقاعد حبيب أبو رجيلي (٧٦٠١٥٨) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فيكتورين يوسف حرفوش زوجة العميد الركن المتقاعد حبيب أبو رجيلي (٧٦٠١٥٨) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس للروم الملكيين الكاثوليك في سرجبال–الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة قلب يسوع – بدارو، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٢٧١٤٥.
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Date:
الاثنين, أبريل 8, 2024