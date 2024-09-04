توفيت السيدة فيكتورين يوسف حرفوش زوجة العميد الركن المتقاعد حبيب أبو رجيلي (٧٦٠١٥٨) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس للروم الملكيين الكاثوليك في سرجبال–الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة قلب يسوع – بدارو، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٢٧١٤٥.