توفيت السيدة حياة منصور زوجة العميد الركن المتقاعد رامز منصور 680027 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 6 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الرقاد للروم الأرثوذكس – منيارة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 18 و 19 / 6 /2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الجمعية الخيرية الأرثوذكسية – منيارة وبتاريخ 21 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس – مار تقلا – الحازمية، أو الإتصال بالعميد الركن المتقاعد رامز منصور على رقم الهاتف: 377666 /03.