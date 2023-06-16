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Published by lebarmy2 on جمعة, 06/16/2023 - 19:52
توفيت السيدة حياة منصور زوجة العميد الركن المتقاعد رامز منصور 680027 من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة حياة منصور زوجة العميد الركن المتقاعد رامز منصور 680027 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 6 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الرقاد للروم الأرثوذكس – منيارة – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 18 و 19 / 6 /2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الجمعية الخيرية الأرثوذكسية – منيارة وبتاريخ 21 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس – مار تقلا – الحازمية، أو الإتصال بالعميد الركن المتقاعد رامز منصور على رقم الهاتف: 377666 /03.
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Date:
الجمعة, يونيو 16, 2023