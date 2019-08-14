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Published by Anonymous on أربعاء, 08/14/2019 - 13:15
توفيت السيدة نيكول خلف زوجة العميد الركن المتقاعد رشيد العصفور من ضباط الجيش اللبناني .
توفيت السيدة نيكول خلف زوجة العميد الركن المتقاعد رشيد العصفور من ضباط الجيش اللبناني .
يقام المأتم بتاريخ 15 / 8 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس – مار نقولا – الأشرفية و توارى الثرى في مدافن العائلة في عين الرمانة – عاليه .
تقبل التعازي بتاريخ 14 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 و بتاريخ 15 / 8 / 2019 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 و بتاريخ 16 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس – مار نقولا – الأشرفية .
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 13, 2019