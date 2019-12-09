توفيت السيدة جولييت ضاهر عيسى الخوري زوجة العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 9 / 2019 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار سابا-بشرى.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 9 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة وبتاريخي 14 و 15 / 9/ 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة قلب يسوع بدارو- بيروت.(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة: 635833 / 03).