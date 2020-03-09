توفيت الحاجة عزيزة السيد أسعد فضل الله زوجة العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 9/ 2020 الساعة 17.00 في منزل العميد الركن المتقاعد الكائن في بلدة القليلة – الجنوب، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل العميد الركن المتقاعد الكائن في بلدة المذكورة أعلاه ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد 057784 /03 – رقم هاتف إبنه السيد هشام سبليني : 140408 / 03 ).