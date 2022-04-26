توفيت السيدة نوال حسيب معوض زوجة العميد الركن المتقاعد كابي المعراوي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 30 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا ، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 249949 / 03.