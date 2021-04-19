توفيت السيدة زلفا تابت زوجة العميد الركن المتقاعد ميشال ابو رزق من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 4 / 2021 الساعة 11.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية (نيو مار تقلا) وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في جديدة مرجعيون.

تُقبل التعازي عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد ميشال ابو رزق على رقم الهاتف: 03/896128.

