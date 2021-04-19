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Published by lebarmy3 on اثنين, 04/19/2021 - 16:18
تُقبل التعازي عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد ميشال ابو رزق على رقم الهاتف: 03/896128.
توفيت السيدة زلفا تابت زوجة العميد الركن المتقاعد ميشال ابو رزق من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 4 / 2021 الساعة 11.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية (نيو مار تقلا) وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في جديدة مرجعيون.
تُقبل التعازي عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد ميشال ابو رزق على رقم الهاتف: 03/896128.
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Date:
الاثنين, أبريل 19, 2021