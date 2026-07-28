توفيت السيدة ليليان نصر زوجة العميد الركن المتقاعد نخله عطا الله (٧٤۰۰۳۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة مار ميخائيل - نابيه - المتن.

تُقبل التعازي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱٨.٠٠ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٩ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٨١٥٣١٣.