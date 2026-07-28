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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 07/28/2026 - 13:08
توفيت السيدة ليليان نصر زوجة العميد الركن المتقاعد نخله عطا الله (٧٤۰۰۳۰) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ليليان نصر زوجة العميد الركن المتقاعد نخله عطا الله (٧٤۰۰۳۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة مار ميخائيل - نابيه - المتن.
تُقبل التعازي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱٨.٠٠ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٩ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٨١٥٣١٣.
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Date:
الثلاثاء, يوليو 28, 2026