Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 12/25/2018 - 15:35

توفيت السيدة حنان الهاشم زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار شربل – هرهريا – القطين – كسروان – غزير.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 25 و 27 /  12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه،
وبتاريخ 28 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار جرجس – الدكوانة.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد نعيم زياده: 722588 /03).

 

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Date: 
الثلاثاء, ديسمبر 25, 2018