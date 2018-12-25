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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 12/25/2018 - 15:35
توفيت السيدة حنان الهاشم زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة حنان الهاشم زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار شربل – هرهريا – القطين – كسروان – غزير.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 25 و 27 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه،
وبتاريخ 28 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار جرجس – الدكوانة.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد نعيم زياده: 722588 /03).
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 25, 2018