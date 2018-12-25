توفيت السيدة حنان الهاشم زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار شربل – هرهريا – القطين – كسروان – غزير.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 25 و 27 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه،

وبتاريخ 28 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار جرجس – الدكوانة.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد نعيم زياده: 722588 /03).