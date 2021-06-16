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Published by lebarmy12 on أربعاء, 06/16/2021 - 21:26
توفيت السيدة صباح جورج ابي حنا زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف القش من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة صباح جورج ابي حنا زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف القش من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 /6 /2021 الساعة 16,00 في كنيسة مار يوسف المخلصية – حوش الامراء – البقاع، وتوارى الثرى في مدافن حوش الامراء.
تقبل التعازي بتاريخ 17 /6 /2021 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 351234 /76.
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Date:
الأربعاء, يونيو 16, 2021