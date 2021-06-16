توفيت السيدة صباح جورج ابي حنا زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف القش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 /6 /2021 الساعة 16,00 في كنيسة مار يوسف المخلصية – حوش الامراء – البقاع، وتوارى الثرى في مدافن حوش الامراء.

تقبل التعازي بتاريخ 17 /6 /2021 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 351234 /76.