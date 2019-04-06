Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/04/2019 - 14:30

توفيت الحاجة مها الشامي زوجة العميد الركن المهندس المتقاعد حسين عيسى من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم.
تقبل التعازي بتاريخ 3 / 6 / 2019 غبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في الجمعية الأسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة الأمن الدولة، وبتاريخ 8 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في حسينية بلدة عرمتا.

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Date: 
الاثنين, يونيو 3, 2019