توفيت الحاجة مها الشامي زوجة العميد الركن المهندس المتقاعد حسين عيسى من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم.

تقبل التعازي بتاريخ 3 / 6 / 2019 غبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في الجمعية الأسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة الأمن الدولة، وبتاريخ 8 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في حسينية بلدة عرمتا.