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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/04/2019 - 14:30
توفيت الحاجة مها الشامي زوجة العميد الركن المهندس المتقاعد حسين عيسى من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة مها الشامي زوجة العميد الركن المهندس المتقاعد حسين عيسى من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم.
تقبل التعازي بتاريخ 3 / 6 / 2019 غبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في الجمعية الأسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة الأمن الدولة، وبتاريخ 8 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في حسينية بلدة عرمتا.
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Date:
الاثنين, يونيو 3, 2019