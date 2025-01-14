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Published by lebarmy14 on ثلاثاء, 01/14/2025 - 10:39
توفيت الدكتورة منى عواد زوجة العميد الركن حسين داغر من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ الساعة ۱۲:۳٠ في جبانة بلدة كيفون - عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن: للنساء في منزل زوجها (العميد الركن حسين داغر) وللرجال في النادي الحسيني لبلدة كيفون وبعد الدفن وبتاريخي ١٥ و۲۰۲٥/١/١٦ للرجال والنساء في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن حسين داغر على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩١٧٦٢٧
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Date:
الاثنين, يناير 13, 2025