توفيت الدكتورة منى عواد زوجة العميد الركن حسين داغر من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ الساعة ۱۲:۳٠ في جبانة بلدة كيفون - عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن: للنساء في منزل زوجها (العميد الركن حسين داغر) وللرجال في النادي الحسيني لبلدة كيفون وبعد الدفن وبتاريخي ١٥ و۲۰۲٥/١/١٦ للرجال والنساء في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن حسين داغر على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩١٧٦٢٧