توفيت السيدة حياة الدسوقي زوجة العميد الطبيب المتقاعد احمد الخطيب (550003) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2023.

تقبل التعازي بتاريخ 15 , 16 و 17 / 12 / 2023 في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في بلدة جب جنين – البقاع، وبتاريخ 19 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في جامع الخاشقجي – بيروت، أو عبر الإتصال بإبن شقيقه العميد المتقاعد بشار الخطيب من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على رقم الهاتف: 647427/ 03.