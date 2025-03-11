توفيت السيدة فاديا فريد خليفة زوجة العميد الطيار المتقاعد درويش حبيقه (٧١٠٠٧٤) من ضباط الجيش اللبناني (مدير عام الدفاع المدني سابقًا).

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة السيدة للموارنة - بسكنتا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار إلياس أنطلياس الكبرى.