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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 03/11/2025 - 21:32
توفيت السيدة فاديا فريد خليفة زوجة العميد الطيار المتقاعد درويش حبيقه (٧١٠٠٧٤) من ضباط الجيش اللبناني (مدير عام الدفاع المدني سابقًا).
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة السيدة للموارنة - بسكنتا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار إلياس أنطلياس الكبرى.
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Date:
الثلاثاء, مارس 11, 2025