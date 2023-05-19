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Published by lebarmy4 on جمعة, 05/19/2023 - 07:46
توفيت السيّدة يولاند طراد زوجة العميد المتقاعد انطوان رزق الله من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيّدة يولاند طراد زوجة العميد المتقاعد انطوان رزق الله من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع - حوش الزراعنة (مدافن البيادر) قضاء زحلة.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 15.30 في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/547111.
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Date:
الخميس, مايو 18, 2023