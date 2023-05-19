توفيت السيّدة يولاند طراد زوجة العميد المتقاعد انطوان رزق الله من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع - حوش الزراعنة (مدافن البيادر) قضاء زحلة.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 15.30 في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/547111.