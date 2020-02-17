توفيت السيدة نجوى علي هاشم زوجة العميد المتقاعد سلمان فرحات من الضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 2 / 2020 الساعة 13.00 في بلدة اللويزة – قضاء جزين.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب مبنى المديرية العامة لأمن الدولة (رقم هاتف العميد المتقاعد سلمان فرحات: 536121 /03).