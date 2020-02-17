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Published by lebarmy13 on اثنين, 02/17/2020 - 14:04
توفيت السيدة نجوى علي هاشم زوجة العميد المتقاعد سلمان فرحات من الضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نجوى علي هاشم زوجة العميد المتقاعد سلمان فرحات من الضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 2 / 2020 الساعة 13.00 في بلدة اللويزة – قضاء جزين.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب مبنى المديرية العامة لأمن الدولة (رقم هاتف العميد المتقاعد سلمان فرحات: 536121 /03).
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Date:
السبت, فبراير 15, 2020