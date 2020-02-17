Published by lebarmy13 on اثنين, 02/17/2020 - 14:04

توفيت السيدة نجوى علي هاشم زوجة العميد المتقاعد سلمان فرحات من الضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 2 / 2020 الساعة 13.00 في بلدة اللويزة – قضاء جزين.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب مبنى المديرية العامة لأمن الدولة (رقم هاتف العميد المتقاعد سلمان فرحات: 536121 /03).

 

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Date: 
السبت, فبراير 15, 2020