توفيت السيدة فاديا فريد البشراوي زوجة العميد المتقاعد غسان البشراوي (۸۰۰۱۰۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٧ الساعة ١٣,٠٠ في كنيسة مار الياس - القاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ اعتبارًا من الساعة ۱۳,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون كنيسة سانت ريتا جديدة المتن، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد غسان البشراوي على رقم الهاتف: ۰۳/۰۳۹۰۸۳.

الجمعة, ديسمبر 5, 2025