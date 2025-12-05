- En
Published on جمعة, 12/05/2025
توفيت السيدة فاديا فريد البشراوي زوجة العميد المتقاعد غسان البشراوي (۸۰۰۱۰۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٧ الساعة ١٣,٠٠ في كنيسة مار الياس - القاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ اعتبارًا من الساعة ۱۳,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون كنيسة سانت ريتا جديدة المتن، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد غسان البشراوي على رقم الهاتف: ۰۳/۰۳۹۰۸۳.
الجمعة, ديسمبر 5, 2025